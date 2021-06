Univesità di Cardiff, “l’effetto Salah” per porre fine al clima d’odio dell’Old Firm di Glasgow

E' la tesi di un nuovo libro: l'ingaggio da parte del Liverpool dell'attaccante musulmano ha avuto un impatto positivo sulla percezione dell'Islam tra i tifosi.

"Non ho mai seguito il calcio e quindi non pretendo di essere un esperto anche se sono cresciuto vicino a Glasgow. Capisco fin troppo bene che la domanda fondamentale "siete per i Rangers o per Celtic?" potrebbe riguardare la squadra di calcio, ma anche ben altro: ovviamente sei protestante o cattolico, e forse anche per quale partito politico voti? So anche che la maggior parte dei tifosi dell'Old Firm sono solo tifosi di calcio che apprezzano la storica rivalità delle loro squadre, ma per una minoranza questa assume un tono più sinistro e talvolta nasconde una divisione settaria caratterizzata da intolleranza e persino odio. Quindi, come criminologo, devo considerare una serie di domande: i nostri cervelli sono programmati per odiare; se l'odio online può incitare alla violenza nelle strade; e cosa potremmo essere in grado di fare per fermare il nostro numero record di crimini d'odio nel Regno Unito". A queste sue domande ha provato a dare risposta in un nuovo libro lo stesso professor Matt Williams dell'Università di Cardiff, che attinge alle sue esperienze personali di vittima di un crimine d'odio e oltre vent'anni di ricerca che esplora l'evoluzione e la biologia, nonché i social media, la cultura e eventi globali come i tornei sportivi per esporre quali condizioni sociali e ambientali possono arrivare a creare comportamenti di odio.