Vercelli, il derby della monetina: “Magia bianca” in onda per 24 ore 50 anni dopo

Il 6 giugno 1971, 50 anni fa, decise tutto una monetina...

Veterani Pro Vercelli e Fondazione CR Vercelli hanno rispolverato il derby della monetina. Sono passati cinquant’anni da una leggenda che fa ancora battere il cuore dalle parti di Vercelli e Biella. Da ieri, domenica 6 giugno, dalle 19,27 fino alla stessa ora del giorno dopo 7 giugno, sarà possibile rivedere gratuitamente lo storico documentario "Magia Bianca" che il regista Matteo Bellizzi (prodotto da Edizioni Mercurio) realizzò in occasione del trentennale della partita. Le 19.27 sono il minuto esatto in cui, un’identica domenica di 50 anni fa, l’arbitro Lanzetti lanciò la monetina (nella foto di Magicapro.it) che diede vittoria e promozione alla Pro Vercelli.

Per vedere il documentario occorre accedere a Facebook o al canale YouTube della Fondazione CR Vercelli che ospita l’evento: un semplice ed evidente link permetterà a chiunque di rivivere una vicenda davvero irripetibile. Spareggio, derby, monetina, il massimo della vita a Vercelli. Proprio così, nella stagione 1970-71 la Pro Vercelli diede il via a un emozionante duello per la promozione con la Biellese; le due squadre conclusero appaiate al primo posto il campionato e furono costrette a disputare ben due spareggi, uno a Novara (Vecchio campo di calcio) e l'altro a Torino (Stadio Comunale). Le due vibranti gare, che si conclusero sul 4-4 e sul 2-2, non diedero però un responso e solo il lancio di una moneta sancì il passaggio dei vercellesi in Serie C.