Renan sul mercato, dal derby di Russia al derby di Milano?

Robert Renan, dal Derby di Mosca al palcoscenico di Milano

Robert Renan, difensore centrale brasiliano classe 2002, ha attirato l'attenzione dell'Inter con le sue prestazioni di alto livello in Russia. Il giocatore è attualmente sotto contratto con lo Zenit, dove ha dimostrato di essere una delle promesse più interessanti del calcio russo. Il suo potenziale e le sue qualità difensive lo hanno reso un obiettivo ambito per il club nerazzurro, che vede in lui un rinforzo importante per la propria retroguardia. La trattativa per l'acquisizione di Renan non è, però, priva di ostacoli. Lo Zenit ha infatti fissato un prezzo di partenza non inferiore ai 20 milioni di euro per il giovane difensore. La dirigenza nerazzurra punta, invece, ad un prestito con diritto di riscatto. Il giovane ha già dato il suo benestare al trasferimento.