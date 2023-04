Lo strano derby di Glasgow senza tifosi Rangers: Furuhashi spietato

Derby diverso dal solito a Celtic Park. A causa degli scontri nell'ultima sfida in finale di coppa di Lega ad Hampden Park, gli ultimi due derby stagionali saranno senza tifosi ospiti. Compreso quello di oggi...nel quale il giapponese del Celtic è stato assolutamente decisivo.

Il Celtic è sceso in campo da capolista con 9 punti di vantaggio rispetto ai Rangers...E poi li ha aumentati a 12...

I gol del primo tempo li hanno segnati, uno per parte, due giocatori che amano spesso essere protagonisti del derby di Glasgow: Kyogo Furuhashi vantaggio Celtic a metà primo tempo e James Tavernier pareggio Rangers al minuto 45. A Furuhashi dopo 5 minuti era stato annullato un altro gol per fuorigioco. Tavernier invece ha segnato con quella che è la sua specialità: il calcio piazzato. Atmosfera strana, senza tifosi ospiti ovvero quelli dei Rangers. Contrasti, ammonizioni e proteste passano via una dopo l'altra senza la classica atmosfera da derby.