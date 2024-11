Nations League, l’Inghilterra torna in Lega A: cinquina all’Irlanda nel derby

È una super Inghilterra: 5-0 all'Irlanda

La resistenza dell'Irlanda dura 45', poi la squadra allenata dall'islandeseHallgrimsson viene letteralmente tramortita dalla furia dell'Inghilterra. L'espulsione per doppia ammonizione di Scaley al 51' indirizza la gara in favore degli ospiti che in 5' archiviano la pratica. Sblocca il solito Harry Kane su calcio di rigore, raddoppia Gordon, Gallagher fa tris. Nel finale c'è spazio anche per il poker di Bowen, mentre Harwood-Bellis fa cinquina.