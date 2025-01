Il legame tra Antonio Conte e la Juventus rimane indissolubile: il glorioso passato condiviso con il club bianconero è la naturale premessa di un presente altrettanto significativo, capace di tracciare un futuro radioso sia per lui che per il Napoli

Vincenzo Bellino Redattore 25 gennaio - 11:55

L'Atalanta è già nel dimenticatoio. Il successo in rimonta ottenuto a Bergamo contro una diretta concorrente, ha rafforzato l'idea che il Napoli può realmente tener testa all'Inter fino all'ultima curva. Non dovendo disputare le coppe, la squadra campana diventa un avversario temibile anche per i nerazzurri che sulla carta, hanno una rossa nettamente superiore a quella partenopea. A distanza di sette giorni al Diego Armando Maradona arriva la prova del nove, quella Juventus che storicamente e filosoficamente è da sempre ritenuta la rivale numero uno. Per il condottiero azzurro Antonio Conte non sarà mai una partita come tutte le altre. Il glorioso passato condiviso con il club bianconero è la naturale premessa di un presente altrettanto significativo che potrebbe regalare un futuro glorioso sia a lui che al Napoli.

Il passato che ritorna — C'è un filo sottile, invisibile ma indissolubile, che lega Antonio Conte alla Juventus. Un filo che il tempo non ha spezzato e che, in fondo, non spezzerebbe mai. Ma questa volta quel filo si intreccia a un altro destino, altrettanto potente: quello del Napoli, la squadra che oggi rappresenta il presente, la sfida, il sogno. Quando Antonio Conte scenderà in campo al Maradona, la sua figura non sarà quella di un semplice allenatore. Sarà un uomo al centro di un vortice di emozioni, di ricordi e contraddizioni. Da una parte c'è la maglia bianconera, che ha indossato con orgoglio e sudore per tredici anni, diventandone simbolo e leggenda. Dall’altra c'è il Napoli, che oggi gli chiede di fare ciò che sembrava impossibile: riportare lo Scudetto ai piedi del Vesuvio, a distanza di due anni dal trionfo di Luciano Spalletti.

Una rivalità eterna — Napoli-Juventus non è mai stata una partita come le altre. Non lo è per i tifosi, che vivono questa sfida come una questione d’identità. Non lo è per chi ha calcato quei campi, sentendo addosso il peso di una rivalità storica, di mondi e mentalità opposti. E non lo sarà certo per Antonio Conte, che da allenatore della Juventus aveva costruito gran parte dei suoi successi sfidando proprio il Napoli di Mazzarri prima, di Benitez poi. In quegli anni, Conte era il condottiero bianconero, l’uomo che aveva riportato la Vecchia Signora sul trono d’Italia, dopo un decennio di ombre. Ora, però, si trova dall’altra parte del campo, con la missione opposta: superare il passato, sfidare se stesso, regalare un sogno a una città che vive di calcio, che respira passione e che non accetta mezze misure.

Un nuovo Scudetto ai piedi del Vesuvio? — La possibilità è concreta, ma è anche una sfida ai limiti dell’epica. Restituire al Napoli quello Scudetto che, dopo l’apoteosi con Spalletti, sembrava irraggiungibile è più di un obiettivo sportivo. È una questione di riscatto, di orgoglio, di riscrivere una storia che nessuno avrebbe mai immaginato. Se riuscisse nell'impresa, Antonio Conte potrebbe diventare l’uomo della conciliazione impossibile: l’eroe bianconero che riporta il tricolore a Napoli. E chissà come sarebbe accolto quel giorno, sotto il cielo azzurro, tra le bandiere che sventolano e i cori che risuonano lungo Spaccanapoli. Sarebbe il momento in cui passato e presente si incontrano, si stringono la mano, trovano finalmente pace.

Il cuore diviso — Ma prima di tutto, c'è una partita da giocare. E in quei novanta minuti ci sarà tutto: la tensione, la voglia di vincere, il peso di una rivalità mai sopita. Conte lo sa. Sa che ogni decisione, ogni mossa, ogni parola sarà passata al setaccio. Sa che, comunque vada, non sarà mai una partita normale. E forse è giusto così. Perché Antonio Conte non è un uomo qualunque. È l’allenatore che vive ogni sfida come una battaglia, che urla, soffre, si agita. Che sente il calcio come pochi altri, nel profondo, nella carne. E che, in fondo, sa che certe storie non finiscono mai. Cambiano, si trasformano, ma restano lì, pronte a riemergere quando meno te lo aspetti. Napoli-Juventus non è mai stata una partita qualunque. Ma con Antonio Conte in panchina, diventa qualcosa di più. Diventa la storia di un uomo e del suo cuore diviso. Di un passato che non smette di chiamare. E di un presente che chiede di essere scritto, con passione, con coraggio, con lacrime e sudore.