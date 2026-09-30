Malta è un paese di poco più di mezzo milione di abitanti, concentrato su un arcipelago nel cuore del Mediterraneo. La sua Nazionale, invece, per formarsi deve attraversare l’Europa. Basta guardare dove giocano alcuni dei suoi convocati per capire quanto il calcio maltese abbia ormai allargato i propri confini: dalla Svizzera alla Francia, dall’Inghilterra ai campionati dell’Europa centrale.

È una nazionale estremamente multiculturale: una parte importante della squadra arriva dall’estero dove i giocatori maltesi hanno cercato spazio, esperienza e un livello di competizione che si distinguesse da quello all’interno del campionato nazionale. Il caso più emblematico? Lo troviamo nel titolo: Sion e Saint-Étienne. Due città francesi? No: una in Svizzera, l’altra in Francia. Due tappe che fotografano bene la nuova dimensione della nazionale maltese. Il gruppo azzurro-rosso non è più soltanto il prodotto del calcio dell’isola: è il risultato di percorsi individuali sviluppati in diversi Paesi europei.

Fenomeno strutturale di Malta

Per Malta , il fenomeno ha anche una spiegazione strutturale. Il campionato nazionale offre un bacino inevitabilmente limitato. La possibilità di confrontarsi con altri ambienti diventa quindi una risorsa per quei giocatori che puntano a migliorare e, soprattutto, a misurarsi con ritmi e metodologie differenti. La Nazionale raccoglie queste esperienze. Quando arrivano le convocazioni, i giocatori devono mettere insieme settimane trascorse in spogliatoi diversi, con allenatori diversi e campionati diversi. C’è chi arriva dopo aver giocato davanti a poche migliaia di spettatori e chi è abituato a contesti più competitivi. Cambiano il livello, le strutture, le pressioni. Rimane la stessa maglia.

È uno degli aspetti più interessanti della trasformazione del calcio maltese. La crescita della nazionale passa anche dalla capacità di esportare giocatori e, successivamente, di riportare in squadra ciò che hanno imparato all’estero. Non è una rivoluzione. E non significa che Malta abbia smesso di dipendere dal proprio campionato. Al contrario, la Premier League maltese continua a rappresentare il cuore del movimento e la principale fonte di giocatori. Ma accanto a quel nucleo domestico esiste ormai una componente internazionale che offre alla nazionale profili formati in contesti differenti.

BARI, ITALY - OCTOBER 14: Giacomo Bonaventura of Italy scores the goal during the UEFA EURO 2024 European qualifier match between Italy and Malta at Stadio San Nicola on October 14, 2023 in Bari, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Geografia strategica di gioco

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Per una trasferta, il Commissario Tecnico non deve soltanto pensare alla formazione e alle condizioni dei giocatori. Deve anche ricomporre un gruppo che, durante la stagione, vive a centinaia o migliaia di chilometri di distanza. Il raduno diventa così il momento in cui il calcio della Nazionale torna a concentrarsi nello stesso luogo. Una settimana a Malta può mettere insieme giocatori che, fino al giorno prima, erano sparsi trae altri campionati europei.È anche da qui che passa la sfida della Nazionale: trasformare la dispersione in un vantaggio. Avere giocatori abituati a calcio diversi può aumentare il bagaglio tecnico e tattico della squadra, ma richiede tempo per costruire automatismi e identità. Malta resta una delle realtà più piccole del calcio europeo dove osservare il campo di gioco dei suoi calciatori racconta una storia diversa da quella suggerita dalle dimensioni dell’isola.

La nazionale maltese è piccola sulla carta geografica. Il suo spogliatoio, invece, è diventato europeo. Da Sion a Saint-Étienne, passando per gli altri campionati che hanno accolto i suoi giocatori, prova così a trasformare la propria condizione di periferia calcistica in un’opportunità. Un’isola, sì, ma con giocatori sparsi in tutta Europa.