Dieci mesi senza una partita ufficiale sono tanti, soprattutto quando arriva il momento di ricominciare. Andorra-Malta riporta i padroni di casa in una gara che mette punti in palio giovedì 24 settembre 2026, all'Estadi Nacional di Andorra la Vella, per la prima giornata del Gruppo 1 della Lega D di UEFA Nations League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il torneo parte inoltre con una particolarità destinata a rendere questa edizione differente dalle precedenti: in vista della riorganizzazione prevista per il prossimo ciclo, la Lega D è destinata a scomparire e le nazionali coinvolte guardano già verso la futura Lega C. Prima dei nuovi scenari, però, Andorra e Malta hanno una partita da giocare e la possibilità di cominciare il proprio percorso con un risultato positivo. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Andorra-Malta in TV e streaming: dove vedere la partita

Andorra-Malta è in programma giovedì 24 settembre 2026 alle 18:00 all'Estadi Nacional di Andorra la Vella. L'incontro, valido per la prima giornata della UEFA Nations League 2026/27, sarà trasmesso in diretta integrale su Sky Sport Calcio. Chi preferisce seguire la gara online potrà farlo in streaming su NOW, utilizzando il servizio da smart TV e dagli altri dispositivi compatibili, oppure da computer, smartphone e tablet.

Il momento dell'Andorra

L'Andorra torna a misurarsi in una competizione ufficiale dopo una lunga attesa. L'ultima partita di questo tipo risale a circa dieci mesi fa, quando la nazionale allenata da Koldo Alvarez aveva affrontato l'Albania nelle qualificazioni mondiali. Il 2026 è servito quindi soprattutto per sperimentare attraverso le amichevoli: sei quelle disputate, con risultati che raccontano le difficoltà di una selezione ancora alla ricerca della necessaria continuità. L'unica vittoria è arrivata a inizio giugno, con il 2-0 contro il Liechtenstein, mentre nell'ultima uscita il Kosovo si è imposto per 3-0.

Il ritorno all'Estadi Nacional offre adesso la possibilità di ripartire da un contesto differente. Contro Malta, Andorra dovrà soprattutto provare a costruire maggiormente il gioco rispetto alle partite nelle quali è costretta a trascorrere gran parte del tempo nella propria metà campo. L'esperienza del capitano Marc Vales, a 36 anni ancora elemento centrale della squadra, può risultare preziosa per mantenere ordine e distanze. Davanti, invece, servirà maggiore concretezza: Jordi Alaez e Alex Martinez saranno tra gli uomini chiamati a trasformare le poche occasioni concesse dagli avversari in qualcosa di realmente pericoloso.

GRONINGEN, PAESI BASSI - 10 GIUGNO: Ryan Gravenberch dei Paesi Bassi si contende il possesso del pallone con Alexander Satariano di Malta durante la partita del primo turno delle qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026 tra Paesi Bassi e Malta all’Euroborg Stadion il 10 giugno 2025 a Groningen, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Il momento di Malta

Malta arriva ad Andorra la Vella con sensazioni positive lasciate soprattutto dall'ultima finestra internazionale. A giugno la nazionale allenata dall'italiano Emilio De Leo ha battuto 2-0 l'Azerbaigian, un risultato che permette di presentarsi al debutto in Nations League con maggiore fiducia nonostante un 2026 caratterizzato da prestazioni e risultati alterni. Anche i precedenti possono alimentare la convinzione dei maltesi: nei sei confronti ufficiali disputati contro Andorra sono arrivate due vittorie e quattro pareggi, senza sconfitte.

De Leo deve comunque intervenire sull'undici iniziale. Joseph Mbong è squalificato, mentre Aleandro Garzia non sarà disponibile per infortunio. Il recupero di Ryan Camenzuli offre invece un'opzione in più a centrocampo. Malta può affidarsi inoltre a giocatori come Teuma e Guillaumier per provare ad avere qualità nella gestione del pallone, senza limitarsi ad aspettare l'avversario. Tra i convocati c'è anche Jayden Roe, classe 2010: un dettaglio che racconta la volontà di iniziare a guardare oltre il presente e costruire progressivamente una nuova generazione.

La chiave tattica di Andorra-Malta

Il 4-3-3 dovrebbe essere il punto di partenza di entrambe, ma sarà soprattutto la gestione del possesso a stabilire il tipo di partita. Andorra potrebbe adottare un atteggiamento più prudente, cercando di mantenere la squadra corta per poi accelerare attraverso Martinez e Alaez. Malta dispone invece di qualche soluzione in più per gestire il pallone nella zona centrale. Guillaumier e Teuma possono assumersi la responsabilità della costruzione, provando ad attirare fuori posizione il centrocampo avversario prima di cercare gli uomini offensivi.

La difficoltà per gli ospiti sarà evitare un possesso troppo lento e prevedibile. Andorra può sentirsi a proprio agio in una gara bloccata, nella quale gli spazi diminuiscono e acquistano peso calci piazzati e seconde palle. La velocità con cui Malta riuscirà a far circolare il pallone contro il blocco andorrano può quindi determinare l'andamento dell'incontro.

Le probabili formazioni di Andorra-Malta

L'Andorra dovrebbe schierare Alvarez tra i pali, con San Nicolas, Borra, Rubio e Guillen a comporre la linea difensiva. Marc Vales sarà il riferimento del centrocampo insieme a Babot e Ferreira, mentre Martinez e Alaez agiranno ai lati di Fernandez nel tridente offensivo.

Malta dovrebbe rispondere con Bonello in porta. Muscat, Pepe, Shaw e Beerman formeranno il reparto arretrato, mentre Guillaumier, Teuma e Satriano occuperanno la zona centrale. In attacco De Leo dovrebbe affidarsi a Paul Mbong, Zammit e Cardona.

Andorra (4-3-3): Alvarez; San Nicolas, Borra, Rubio, Guillen; Vales, Babot, Ferreira; Martinez, Fernandez, Alaez.

Malta (4-3-3): Bonello; Muscat, Pepe, Shaw, Beerman; Guillaumier, Teuma, Satriano; P. Mbong, Zammit, Cardona.

Informazioni finali sulla gara

Partita: Andorra-Malta

Competizione: UEFA Nations League 2026/27

Giornata: 1ª

Data: giovedì 24 settembre 2026

Orario: 18:00

Stadio: Estadi Nacional, Andorra la Vella

Diretta TV: Sky Sport Calcio

Streaming: NOW