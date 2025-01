Toro scatenato: l’Inter ritrova Lautaro e la vittoria

I nerazzurri ritrovano il capitano in grande spolvero e si rilanciano subito nella corsa scudetto dopo aver battuto l'Empoli

Simone Ambroso 20 gennaio 2025 (modifica il 20 gennaio 2025 | 13:11)

Dopo il pareggio contro il Bologna l'Inter torna a vincere davanti al suo pubblico e batte l'Empoli con il risultato finale di 3-1. Un simile risultato, a maggior ragione dopo le ultime prestazioni offerte dai campioni d'Italia in carica e dopo il successo del Napoli di Antonio Conte nello scontro diretto contro l'Atalanta, rappresenta una vera boccata d'ossigeno per i nerazzurri. Simone Inzaghi, ieri in tribuna per squalifica, può esultare non solo per i 3 punti ma anche per la grande prestazione offerta dal suo capitano: Lautaro Martinez, eroe della gara e trascinatore indiscusso.

Lautaro torna a brillare e l'Inter riprende a marciare — Lautaro Martinez torna a segnare e toglie le castagne dal fuoco in un momento piuttosto complicato per tutta la squadra.

L'Inter, obbligata a rispondere al Napoli e con tutte le pressioni addosso, entra in campo con un atteggiamento lezioso e per larghi tratti della gara non riesce ad abbattere il muro empolese. A rendere la vita difficile ai nerazzurri è l'atteggiamento degli uomini di D'Aversa che coprono con grande attenzione tutti gli spazi e concedono pochissime occasioni. San Siro borbotta e si accorge che una partita del genere si può sbloccare solo con un colpo di classe da parte di un singolo.

A stroncare la resistenza dei toscani ci pensa proprio il capitano nerazzurro, che al minut0 55 lascia partire dalla lunga distanza un gran tiro a giro, degno del miglior Insigne, che permette ai nerazzurri di sbloccare una gara che stava per complicarsi sempre di più. L'esultanza del bomber argentino dimostra che il Toro, come lo chiamano i suoi tifosi, è tornato e intende trascinare la squadra dopo un periodo difficile.

Il gol del vantaggio consente alla squadra di casa di gestire il risultato e di raddoppiare con una bella incornata di Denzel Dumfries. Il terzino olandese volta in cielo, sovrasta il suo marcatore e realizza il quarto gol della sua stagione. Un gol importante e di pregevole fattura.

L'Empoli, travolto dalla straripante forza d'urto dei campioni in carica, prova a riaprire la gara con una splendida giocata di Sebastiano Esposito, gioiellino azzurro di proprietà dell'Inter che supera De Vrij con grande facilità e batte Sommer, ridando speranze ai suoi compagni che però finiscono pochi minuti dopo quando Marcus Thuram, entrato nel secondo tempo al posto di un impalpabile Taremi, chiude i conti su su assist di Arnautovic.

l'Inter regge il passo del Napoli — La vittoria contro l'Empoli consente ai ragazzi di Inzaghi di tenere il passo del Napoli di Antonio Conte. In questo periodo per tutte le squadre impegnate su tanti fronti è doveroso non perdere questo ritmo e portare a casa più punti possibili.

La speranza di Simone Inzaghi è anche quella di riavere il prima possibile alcuni suoi titolari inamovibili che sono mancati nelle ultime gare. Primo su tutti Hakan Calhanoglu, il vero cervello del centrocampo sostituito, non proprio egregiamente, da Asllani nelle gare contro Milan, Venezia, Bologna ed Empoli. Titolari al completo e grandi motivazioni di gruppo sono gli ingredienti che servono ai nerazzurri per affrontare senza paura anche le sfide più difficili, prima su tutte quella di arrivare fino in fondo in più competizioni. Un obiettivo tanto difficile quanto ambizioso ma che i campioni in carica ci tengono a raggiungere.