La Juventus è riuscita a battere il Parma dopo una partita complicata fino alla fine del primo tempo, ma risolta alla ripresa dai cambi più inaspettati: Nico González e Teun Koopmeiners. Per l'argentino è un ritorno in bianconero, visto che fu acquistato nella stagione di Thiago Motta (2024-2025) dopo 3 ottime stagioni alla Fiorentina (125 presenze, 38 gol e 15 assist) e successivamente spedito in prestito all'Atletico Madrid, dove ha potuto dimostrare il suo vero valore in un ambiente consono al suo gioco e al suo carattere.

Proprio questa connessione creatasi tra i Colchoneros e Nico ha spinto l'ex Fiorentina a cercare di tornare a Madrid alla corte di Simeone, ma dopo la partita di ieri sembra un'opzione molto più lontana.

Dopo Juventus-Parma, Nico Gonzalez resterà in bianconero?

Nella sua ultima stagione ha collezionato ben, condite da(solo in) e. Tutta un'altra cosa rispetto a ciò che aveva mostrato nella sua prima avventura torinese, che come statistiche è stato molto simile () ma dava sempre l'impressione di non essere nel posto giusto. Quella stagione per la Juve fu disastrosa, culminata con, con conseguenza un ruolo sempre più marginale dell'argentino.

TORINO, ITALIA - 29 AGOSTO: Nico Gonzalez della Juventus segna un gol durante la partita di Serie A tra Juventus e Parma Calcio all'Allianz Stadium il 29 agosto 2026 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Luciano Spalletti però ha parlato varie volte in conferenza stampa, elogiandolo più volte e facendogli capire che potrebbe avere un ruolo centrale nel nuovo progetto bianconero: "Siamo contenti se rimane con noi, non siamo disposti a regalarlo perché riteniamo che abbia un valore importante. È molto gioioso dentro il gruppo, sa giocare in più ruoli e dove lo metti ti esegue quello che vuoi. Con tante partite ravvicinate per noi è fondamentale alzare il livello e ritengo che la società l'abbia fatto con gli investimenti fatti. " (Conferenza stampa pre Juventus-Parma)

Anche ieri nel post-partita ai microfoni di Sky Sport: "Nico è entrato benissimo, con la garra del campione e con la personalità tipica argentina, perché gli argentini hanno questa qualità, siamo contenti che sia rimasto con noi".

Continua poi: "C'era il rischio di innervosirsi ma noi non l'abbiamo fatto e abbiamo continuato a giocare, poi Nico ci ha messo del suo".

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Anchedi ieri ha dato, spiegando anche che gli era mancato giocare con la maglia della Juventus: "Sono contento per la squadra, abbiamo fatto un grande lavoro durante questa settimana. Pensavo di giocare a calcio, quello che piace a me., ho segnato e contribuito alla vittoria e per questo sono felice e".

Sull'esultanza invece: "L’esultanza per McKennie? Gliel’ho detto prima della partita che sarei entrato e avrei segnato, alla fine è andata così. Ieri era il suo compleanno, quindi un bel regalo".

Tutti segnali che, messi insieme, avvicinano sempre di più Nicolàs González alla permanenza sotto la guida di Luciano Spalletti dopo un'estate passata come esubero.