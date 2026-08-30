La Juventus batte il Parma grazie ai cambi: Nico Gonzalez protagonista di una prestazione solida che dà certezze e garanzie per il futuro.
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La Juventus è riuscita a battere il Parma dopo una partita complicata fino alla fine del primo tempo, ma risolta alla ripresa dai cambi più inaspettati: Nico González e Teun Koopmeiners. Per l'argentino è un ritorno in bianconero, visto che fu acquistato nella stagione di Thiago Motta (2024-2025) dopo 3 ottime stagioni alla Fiorentina (125 presenze, 38 gol e 15 assist) e successivamente spedito in prestito all'Atletico Madrid, dove ha potuto dimostrare il suo vero valore in un ambiente consono al suo gioco e al suo carattere.
Proprio questa connessione creatasi tra i Colchoneros e Nico ha spinto l'ex Fiorentina a cercare di tornare a Madrid alla corte di Simeone, ma dopo la partita di ieri sembra un'opzione molto più lontana.
Dopo Juventus-Parma, Nico Gonzalez resterà in bianconero?Nella sua ultima stagione ha collezionato ben 37 presenze, condite da 5 gol (solo in Liga) e prestazioni amate da un allenatore come Diego Simeone. Tutta un'altra cosa rispetto a ciò che aveva mostrato nella sua prima avventura torinese, che come statistiche è stato molto simile (38 presenze, 5 gol e 4 assist) ma dava sempre l'impressione di non essere nel posto giusto. Quella stagione per la Juve fu disastrosa, culminata con l'esonero di Thiago Motta e l'arrivo di Igor Tudor, con conseguenza un ruolo sempre più marginale dell'argentino.
Luciano Spalletti però ha parlato varie volte in conferenza stampa, elogiandolo più volte e facendogli capire che potrebbe avere un ruolo centrale nel nuovo progetto bianconero: "Siamo contenti se rimane con noi, non siamo disposti a regalarlo perché riteniamo che abbia un valore importante. È molto gioioso dentro il gruppo, sa giocare in più ruoli e dove lo metti ti esegue quello che vuoi. Con tante partite ravvicinate per noi è fondamentale alzare il livello e ritengo che la società l'abbia fatto con gli investimenti fatti. " (Conferenza stampa pre Juventus-Parma)
Anche ieri nel post-partita ai microfoni di Sky Sport: "Nico è entrato benissimo, con la garra del campione e con la personalità tipica argentina, perché gli argentini hanno questa qualità, siamo contenti che sia rimasto con noi".
Continua poi: "C'era il rischio di innervosirsi ma noi non l'abbiamo fatto e abbiamo continuato a giocare, poi Nico ci ha messo del suo".
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Sull'esultanza invece: "L’esultanza per McKennie? Gliel’ho detto prima della partita che sarei entrato e avrei segnato, alla fine è andata così. Ieri era il suo compleanno, quindi un bel regalo".
Tutti segnali che, messi insieme, avvicinano sempre di più Nicolàs González alla permanenza sotto la guida di Luciano Spalletti dopo un'estate passata come esubero.
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