Notti cupe, non magiche: da Vialli a Schillaci, la fragilità dei “nostri” eroi

La lotta di Gianluca Vialli contro l'ospite indesiderato, un esempio di forza e dignità. Come lui, Paolo Rossi , l'eroe del Mundial '82, sconfitto nella sua ultima partita da un tumore ai polmoni, ha portato con sé il ricordo di quel trionfo che ha reso felici milioni di italiani. Sinisa Mihajlovic , spiazzato da una leucemia che non è riuscita a spegnere lo spirito guerriero che lo ha sempre caratterizzato in campo e in panchina.

E che dire di Stefano Borgonovo, l'unica in grado di fermare le sue incursioni in area avversaria è stata la SLA o per dirlo alla sua maniera, la "bastarda". Andrea Fortunato e Davide Astori, che hanno visto i propri sogni infrangersi troppo presto; Sven-Göran Eriksson, volato in cielo proprio come quell'aquila biancoceleste che ha guidato con fierezza. Totò Schillaci, l'eroe delle notti magiche di Italia '90. Quelle stesse notti che oggi sono più cupe, il sogno italiano trasformato in un incubo per i suoi cari.