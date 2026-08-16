Il calcio moderno produce atleti perfetti, ma pochissimi giocatori riescono a rapire l'anima dei tifosi in modo così profondo come Alexis Sanchez. Noi amanti di questo sport ci innamoriamo perdutamente di chi suda, lotta e inventa pura magia con il pallone tra i piedi. Il Niño Maravilla incarna l'essenza più selvaggia del gioco. Alexis nasce a Tocopilla, una polverosa città incastrata tra l'oceano e l'arido deserto cileno. Da bambino, il piccolo fenomeno lava le auto per racimolare i soldi necessari a comprare le sue prime scarpe da calcio. Questa fame primordiale lo spinge oltre ogni limite. Il Cobreloa lo lancia nel calcio professionistico a soli sedici anni. Poi Colo-Colo e River Plate svezzano il talento ribelle, forgiando un attaccante capace di dominare le difese argentine e cilene con una spavalderia fuori dal comune.

Il capolavoro a Udine e l'università di Barcellona

Questo diamante grezzo e instancabile incanta la rete scouting, che lo porta in Italia nel. In Friuli,infiamma letteralmente le tribune. Il cileno salta gli avversari comee forma una coppia devastante con Totò, portando i bianconeri a storiche qualificazioni in. Ildi Pepchiama e lui risponde presente. Al Camp Nou,impara la grandeeuropea, sollevae affina laaffiancando un genio assoluto come Lionel. I tifosi ammirano un ragazzino che, nonostante i lustrini catalani, corre a perdifiato per novanta minuti senza mai tirare indietro la gamba.

UDINE, ITALIA - 14 NOVEMBRE: Alexis Alejandro Sanchez dell'Udinese osserva il gioco durante la partita di Serie A tra Udinese e Lecce allo stadio Friuli, il 14 novembre 2010 a Udine, Italia. (Foto di Dino Panato/Getty Images)

L'onnipotenza all'Arsenal e la parentesi di Manchester

Ma il suo vero, incontrastatosportivo arriva a Londra. Con la maglia, l'attaccante domina lain lungo e in largo. Il numero sette trascina i Gunners conclamorosi, giocate funamboliche e unaferoce. Quando gli avversari rubano il pallone, lui scatta immediatamente per recuperarlo insolitario, scatenandodi approvazione sugli spalti. Il successivo e milionario passaggio alrappresenta però il punto più basso della sua carriera. I problemie le incomprensionilo spengono lentamente. Eppure, noi amiamoanche per questo, le suee le suelo rendono ancora piùe vicino a tutti noi.

LONDRA, INGHILTERRA - 3 GENNAIO: Alexis Sanchez dell'Arsenal osserva il gioco durante la partita di Premier League tra Arsenal e Chelsea all'Emirates Stadium, il 3 gennaio 2018 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

La rinascita all'Inter e il ruggito del "leone in gabbia"

Il destino offre sempre una secondaai grandi campioni, e lanerazzurra accoglie il cileno a braccia aperte. Conaccetta un ruolo dadi lusso, ma il suo impatto risulta spesso. Il momento clou arriva in una fredda notte di gennaio del, durante la finale dicontro l'acerrima rivale. Al minuto 120, a pochi secondi dai calci di rigore,si avventa su un pallone vagante in area e trafigge la rete, facendo esplodere. Subito dopo il fischio finale, l'attaccante si presenta aie regala unache scolpisce immediatamente il suo nome nella leggenda del club: "I campioni sono così. Più giocano e meglio stanno. Io ero come un leone in gabbia, lasciami giocare e sono un mostro". In quelle esatte parole vibra tuttosconfinato di un ragazzino che non accetta mai di sedersi in

MILANO, ITALIA - 12 GENNAIO: Alexis Sanchez dell'FC Internazionale esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Supercoppa Italiana tra FC Internazionale e Juventus allo stadio Giuseppe Meazza, il 12 gennaio 2022 a Milano, Italia. (Foto di Emilio Andreoli - Inter/Inter via Getty Images)

La Roja, i continui viaggi e la nuova vita a Montreal

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Iltrova inil condottiero perfetto per scrivere la storia.guida la Roja alla conquista di due epiche edizioni consecutive della, siglando il rigore decisivo contronel 2015 con unindimenticabile. Dopo una formidabile stagione in Francia con ile un ultimo scudetto vinto con, il cileno sceglie il romanticissimo ritorno a. La seconda favola friulana regala però enormi. Il campione gioca pochissimo e non riesce a incidere. Il Niño non si arrende affatto, fa le valigie, accetta la complessa sfida spagnola dele infine vola oltreoceano. Oggi,regala gli ultimi, preziosissimidi puraai tifosi canadesi del CF, in MLS. Noi ci innamoriamo di lui per un motivo molto semplice.gioca nei più grandidel mondo esattamente come ungioca nelsotto casa. La suasfrenata, palla al piede, verso la porta avversaria rappresenta e rappresenterà sempre la parte più bella edel nostro sport.