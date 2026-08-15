Nelle ultime 4 stagioni gli andalusi hanno sempre chiuso oltre il 10 posto rischiando addirittura la retrocessione: Plaza pronto a capovolgere tutto

Mattia Celio
Siviglia

Siviglia, che cuore: la squadra saluta il piccolo Leo, affetto dalla malattia delle farfalle

Il conto alla rovescia è finito. Questa sera prenderà ufficialmente il via LaLiga Spagnola, campionato che negli ultimi anni ha visto il netto dominio di Barcellona, vincitore delle ultime due edizioni, e il Real Madrid. Ad inaugurare la stagione 2026-27 del campionato spagnolo sarà la sfida del Pizjuán tra i padroni di casa del Siviglia ed il Rayo Vallecano. Ed è proprio qui che vogliamo soffermarci: si rivedrà il Siviglia che negli ultimi anni dominava in Europa e che faceva paura alle big o continuerà il momento no che vive ormai da quattro stagioni?

Siviglia, dal dominio in Europa League al quasi incubo della retrocessione: è l'ora della svolta

Il Siviglia che abbiamo visto nelle ultime quattro stagione è una lontana, anzi lontanissima, parente della squadra che neanche 10 anni fa faceva dell'Europa League la sua casa e che in campionato combatteva per un posto in Champions League giocando anche qualche scherzo a Barcellona e Real Madrid. Dopo l'ultimo trionfo europeo a Budapest contro la Roma nel 2023, il quinto in 10 anni, nessuno si sarebbe aspettato di vedere gli andalusi in lotta per traguardi completamente diversi, ovvero la permanenza in LaLiga.
Djibril Sow, Genoa
Caricamento post Instagram...
Sono ormai 5 anni che i Rojiblancos chiudono il campionato oltre il decimo posto e, come se non bastasse, nella stagione precedente si sono ritrovati persino ad occupare la zona retrocessione. Basti pensare al 17°posto dell'annata 2024-25, un punto così basso che gli andalusi non toccavano da ben 25 anni, ovvero dal 1999-2000 quando chiusero ultimi. I numerosi cambi di allenatore non hanno portato i risultati sperati, complice anche un calciomercato non all'altezza delle aspettative. La speranza di rivedere la squadra dei tempi d'oro moriva sul nascere: ad ogni vittoria seguiva sempre un pareggio o una serie di sconfitte, alcune delle quali anche tennistiche.

Siviglia Betis
Siviglia e Betis entrano in campo per El Gran Derbi (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

La speranza dei tifosi biancorossi è riposta nelle mani di Luis Garcia Plaza. Il tecnico spagnolo siede sulla panchina biancorossa dallo scorso marzo quando sostituì l'esonerato Matias Almeyda. In un momento molto delicato, il classe '72 è riuscito ad ottenere 4 vittorie nelle rimanenti 9 partite portando la squadra ad una salvezza tranquilla, tanto che addirittura c'è stata anche una speranza per un posto nelle coppe europee. I segnali sono incoraggianti ma il difficile sarà confermare il buon andamento svolto nell'ultima parte della scorsa stagione. La missione per il ritorno ai tempi d'oro comincerà stasera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti