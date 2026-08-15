Il conto alla rovescia è finito. Questa sera prenderà ufficialmente il via LaLiga Spagnola, campionato che negli ultimi anni ha visto il netto dominio di Barcellona, vincitore delle ultime due edizioni, e il Real Madrid. Ad inaugurare la stagione 2026-27 del campionato spagnolo sarà la sfida del Pizjuán tra i padroni di casa del Siviglia ed il Rayo Vallecano. Ed è proprio qui che vogliamo soffermarci: si rivedrà il Siviglia che negli ultimi anni dominava in Europa e che faceva paura alle big o continuerà il momento no che vive ormai da quattro stagioni?

Siviglia, dal dominio in Europa League al quasi incubo della retrocessione: è l'ora della svolta

Caricamento post Instagram...

Il Siviglia che abbiamo visto nelle ultime quattro stagione è una lontana, anzi lontanissima, parente della squadra che neanche 10 anni fa faceva dell'la sua casa e che in campionato combatteva per un posto ingiocando anche qualche scherzo a. Dopo l'ultimo trionfo europeo a Budapest contro lanel 2023, il quinto in 10 anni, nessuno si sarebbe aspettato di vedere gli andalusi in lotta per traguardi completamente diversi, ovvero la permanenza in LaLiga.Sono ormai 5 anni che ichiudono il campionato oltre il decimo posto e, come se non bastasse, nella stagione precedente si sono ritrovati persino ad occupare. Basti pensare al 17°posto dell'annata 2024-25, un punto così basso che gli andalusi non toccavano da ben 25 anni, ovvero dal 1999-2000 quando chiusero ultimi. I numerosi cambi di allenatore non hanno portato i risultati sperati, complice anche un calciomercato non all'altezza delle aspettative. La speranza di rivedere la squadra dei tempi d'oro moriva sul nascere: ad ogni vittoria seguiva sempre un pareggio o una serie di sconfitte, alcune delle quali anche tennistiche.

Siviglia e Betis entrano in campo per El Gran Derbi (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

La speranza dei tifosi biancorossi è riposta nelle mani di Luis Garcia Plaza. Il tecnico spagnolo siede sulla panchina biancorossa dallo scorso marzo quando sostituì l'esonerato Matias Almeyda. In un momento molto delicato, il classe '72 è riuscito ad ottenere 4 vittorie nelle rimanenti 9 partite portando la squadra ad una salvezza tranquilla, tanto che addirittura c'è stata anche una speranza per un posto nelle coppe europee. I segnali sono incoraggianti ma il difficile sarà confermare il buon andamento svolto nell'ultima parte della scorsa stagione. La missione per il ritorno ai tempi d'oro comincerà stasera.