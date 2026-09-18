Un doppio Kane e la rete di Ndombele ribaltano l'iniziale vantaggio dei Villans firmato da McGinn
Il Tottenham vince in casa dell'Aston Villa ed esce dalla zona retrocessione
La quinta giornata di Premier League offre una partita tra due delle più grandi delusioni di questo inizio di stagione. Domani alle ore 13:30 andrà in scena la sfida tra Tottenham-Aston Villa, in programma al Tottenham Hotspurs Stadium. I padroni di casa cercano la prima vittoria e le prime reti in campionato, stesso discorso vale per i Villans al momento penultimi con un solo punto conquistato. La partita di domani potrebbe rappresentare già l'ultima occasione sia per Roberto De Zerbi che per Unai Emery.
Tottenham-Aston Villa, il debutto dei Villans nella nuova casa degli SpursAltro Tottenham. Altro Aston Villa. La sfida tra Spurs e Villans giocata il 10 agosto del 2019 vede i londinesi tra i club favoriti per la conquista della Premier League, mentre il club di Birmingham era tornata in Premier League dopo tre anni in Premiership. La sfida si giocava nella nuova casa del Tottenham, il Tottenham Hotspurs Stadium, inaugurato nell'aprile dello stesso anno. La sfida, clamorosamente, comincia bene per la squadra che, dopo nemmeno 10 minuti, si porta in vantaggio con John McGinn bravo abeffare Lloris al termine di un veloce contropiede.
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Il gol scuote ancora di più i londinese e nel finale si accende la stella di Harry Kane. All'86' l'attaccante inglese ribalta il risultato dopo approfittando di un rimpallo favorevole. Al 90' l'attuale giocatore del Bayern Monaco chiude la partita: percussione centrale di Sissoko che serve il classe '93 che, a sua volta, controlla e batte Heaton con un rasoterra. La sfida si chiude 3-1 per il Tottenham che, dunque, inizia la stagione nel migliore dei modi ma alla fine dovrà accontentarsi del sesto posto. L'Aston Villa, a sua volta, sarà protagonista di una stagione a due volti: 17° in Premier League e finalista in Carabao Cup.
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