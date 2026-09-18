La quinta giornata di Premier League offre una partita tra due delle più grandi delusioni di questo inizio di stagione. Domani alle ore 13:30 andrà in scena la sfida tra Tottenham-Aston Villa, in programma al Tottenham Hotspurs Stadium. I padroni di casa cercano la prima vittoria e le prime reti in campionato, stesso discorso vale per i Villans al momento penultimi con un solo punto conquistato. La partita di domani potrebbe rappresentare già l'ultima occasione sia per Roberto De Zerbi che per Unai Emery.

Tottenham-Aston Villa, il debutto dei Villans nella nuova casa degli Spurs

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Altro Tottenham . Altro. La sfida tra Spurs e Villans giocatavede i londinesi tra i club favoriti per la conquista della Premier League, mentre il club di Birmingham era tornata in Premier League dopo tre anni in Premiership. La sfida si giocava nella nuova casa del, il Tottenham Hotspurs Stadium, inaugurato nell'aprile dello stesso anno. La sfida, clamorosamente, comincia bene per la squadra che, dopo nemmeno 10 minuti, si porta in vantaggio con Johnbravo abeffareal termine di un veloce contropiede.Il gol subìto condiziona l'andamento della squadra diche non riesce a creare azioni pericolose e il primo tempo si chiude con l' Aston Villa avanti. Nella ripresa, però, il Tottenham si mostra più cattivo rispetto ai Villans e al 73' gli sforzi vengono premiati:spalle alla porta serveall'indietro che di prima intenzione e trova la rete del pareggio. Il centrocampista francese era la suo debutto con il club londinese.

LONDRA, INGHILTERRA - 10 AGOSTO: Harry Kane del Tottenham Hotspur festeggia con il compagno di squadra Danny Rose dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Aston Villa al Tottenham Hotspur Stadium, il 10 agosto 2019 a Londra, Regno Unito. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Il gol scuote ancora di più i londinese e nel finale si accende la stella di Harry Kane. All'86' l'attaccante inglese ribalta il risultato dopo approfittando di un rimpallo favorevole. Al 90' l'attuale giocatore del Bayern Monaco chiude la partita: percussione centrale di Sissoko che serve il classe '93 che, a sua volta, controlla e batte Heaton con un rasoterra. La sfida si chiude 3-1 per il Tottenham che, dunque, inizia la stagione nel migliore dei modi ma alla fine dovrà accontentarsi del sesto posto. L'Aston Villa, a sua volta, sarà protagonista di una stagione a due volti: 17° in Premier League e finalista in Carabao Cup.