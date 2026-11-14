Atalanta e Inter si sfideranno nella dodicesima giornata di Serie A. Le due squadre arrivano al match dopo la sosta per le nazionali in due momenti differenti. I bergamaschi sono reduci da un successo di misura ai danni del Monza, mentre la squadra allenata da Cristian Chivu arriva al match forte dei due successi contro il Feyenoord e il Como. Le gare tra le due squadre lombarde hanno sempre regalato emozioni e tanti gol. Mazzola e Lautaro Martinez, ma anche German Denis e Bonaventura. Chi sono i bomber più prolifici nella storia di questa sfida?

Atalanta-Inter, i tre migliori marcatori

. In testa a questa speciale classifica c'è Sandro Mazzola, uno dei marcatori più prolifici della storia della. L'attaccante - autore di 116 gol in 417 partite con la maglia nerazzurra - timbrò il cartellino. Di questi dodici gol - dieci in campionato e due in- il primo fu segnato nel 1962, l'ultimo nel 1973,. Tutti i gol sono stati segnati in gare differenti, solo in un match Mazzola andò a segno due volte: era il 2 Ottobre 1966 e

Curiosità, nello stesso match ci fu un'altra doppietta, quella di Angelo Domenghini. Lo stesso Domenghini è proprio al secondo posto di questa classifica, avendo segnato otto reti agli atalantini - sette in campionato e una in Coppa Italia. Nel febbraio dello stesso anno l'ala - diventata un centravanti proprio durante gli anni in nerazzurro - mise a segno un'altra doppietta contro i bergamaschi. Degli ottimi numeri, che non facevano contenti gli avversari, visto che Domenghini ha iniziato la sua carriera da professionista proprio nel club di Bergamo, trascorrendoci quattro anni prima di passare ai nerazzurri di Milano.

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. L'attuale capitano dell'Inter ha nell'Atalanta una delle sue vittime preferite. Nonostante gli otto gol fatti, la Dea non è la squadra a cui l'argentino ha segnato di più. Ha infatti bucato la rete dellaper dieci volte e quella del Cagliari in ben dodici occasioni. Quello che stupisce però è che, confermando una particolare continuità realizzativa: ogni volta che il "" vede la Dea, si fa trovare pronto. Nel prossimo turno, se riuscirà a rientrare dall'infortunio, Lautaro avrà l'occasione per scavalcare Domenghini.

RIAD, ARABIA SAUDITA - 2 GENNAIO: Lautaro Martinez dell'FC Internazionale colpisce di testa senza trovare la porta, contrastato da Marten de Roon dell'Atalanta, durante la semifinale di Supercoppa Italiana tra FC Internazionale e Atalanta all'Al-Awwal Park il 2 gennaio 2025 a Riad, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

I top scorer della Dea

Se sul podio non ci sono marcatori atalantini, ne troviamo subito dopo., attaccante argentino passato anche dal. "" si mise in mostra contro i milanesi soprattutto nella stagione 2012/13. Quell'anno sulla panchina dell'Inter siedeva, che trovò nell'attaccante dei bergamaschi uno degli avversari più ostili. Nella gara di andata Denis mise a segno una doppietta, e l'Atalanta batté 3-2 gli avversari. Al ritorno, l'argentino si caricò la squadra sulle spalle, e

BERGAMO, ITALIA - 11 NOVEMBRE: Germán Gustavo Denis (#19) dell'Atalanta BC segna su calcio di rigore durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e FC Internazionale Milano allo stadio Atleti Azzurri d'Italia l'11 novembre 2012 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

A pari merito con Denis c'è Cristiano Doni. Anche il calciatore nato a Roma ha quindi sette gol a referto contro i nerazzurri. Di queste sette reti, sei sono arrivate grazie a tre doppiette. Questo numero racconta come Doni trovava nell'Inter un avversario che accendeva particolarmente il suo entusiasmo. Delle tre doppiette però, solo una servì a portare i tre punti a casa. Era il Gennaio del 2009, e l'Atalanta di Doni batteva l'Inter di Mourinho e Ibrahimovic - che poi si sarebbe laureata Campione d'Italia - per 3-1.

Sul terzo gradino troviamo Giacomo Bonaventura. Il centrocampista italiano - in forza all'Atalanta dal 2007 al 2014, con due brevi parentesi in prestito al Pergocrema e al Padova - ha segnato quattro volte contro l'Inter. A questi si aggiunge anche un gol con la maglia della Fiorentina contro i nerazzurri. Curiosità, ogni volta che "Jack" ha segnato contro l'Inter, l'Atalanta ha vinto la sfida. Talismano.

Gli altri marcatori

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Di partite da ricordare nella storia di Atalanta-Inter ce ne sono varie. Una delle più importanti nella storia recente delle sfide tra le due squadre nerazzurre è statodelle Beneamata ai danni degli avversari. Era il 2017 e sulle panchine di Inter e Atalanta siedevano rispettivamente. Di quella gara, oltre al punteggio molto netto in favore dei padroni di casa, si ricordano non una, bensì. Una di, uno degli attaccanti più prolifici passati danegli ultimi anni. L'altra invece porta la firma di, centrocampista argentino che a sulla sponda delnon ha lasciato troppo il segno, se non per qualche acuto, come appunto quello contro la Dea.Da ricordare anche Zlatan Ibrahimovic, che nell'ultima giornata della stagione 2008/09, segnò una doppietta nel 4-3 casalingo,. Alle sue spalle con ventiquattro gol, in forza al, e, che indossava ancora la maglia del. Proprio grazie a quei gol poi Milito convinse i nerazzurri a portarli a Milano, e

Agli annali è passato anche un'altra goleada dell'Inter nei confronti degli avversari. Era il 1990, e i milanesi battevano l'Atalanta per 7-2, portando sul tabellino ben sei giocatori differenti. Ai gol di Bergomi, Matthaus, Baresi, Berti e Serena, si aggiunse una doppietta di Klinsmann, che mise a segno entrambe le reti su rigore. In realtà in quella gara i marcatori interisti furono comunque sette, poiché uno dei due gol dell'Atalanta fu un'autorete di Riccardo Ferri, attuale Club Manager dei nerazzurri.

Esordi da favola

Atalanta-Inter è diventata anche una sfida che alcuni calciatori non dimenticheranno mai. Uno di questi è. Era l'8 novembre 2020. I nerazzurri di Milano erano in vantaggio per 1-0, grazie a un gol del solito Lautaro Martinez. Al minuto 59 però, fece il suo esordio con la maglia dei bergamaschi il centrocampista russo, e, siglando il definitivo 1-1.

Qualche anno prima la stessa sorte toccò a Stevan Jovetic. Il calciatore montenegrino tornò in Serie A dopo l'esperienza al Manchester City scegliendo di indossare la maglia dell'Inter. La società decise di affidargli il numero 10. E al suo esordio, Jovetic si presentò alla grande davanti al pubblico di San Siro. Con il match in parità al 93°, si inventò un tiro a giro da fuori che si infilò sotto la traversa, facendo esplodere di gioia tutto lo stadio. Una presentazione da fuoriclasse, che poi non ebbe seguito nel resto della stagione, visto che continuò al di sotto delle aspettative.

MILANO, ITALIA - 23 AGOSTO: Stevan Jovetić dell'FC Internazionale (C) esulta dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita di Serie A tra FC Internazionale Milano e Atalanta BC allo stadio Giuseppe Meazza il 23 agosto 2015 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa - Inter/Getty Images)

Un altro esordio da sogno fu quello di Gerry Hitchens. L'attaccante inglese, arrivato all'Inter dall'Aston Villa - quattro stagioni con settantotto gol in centotrentadue presenze - esordì proprio contro la Dea. Era la prima giornata di campionato e il centravanti mise a segno una doppietta in una gara che poi finì 6-0 in favore dei milanesi.

Dai grandi bomber del passato agli esordi da sogno, Atalanta-Inter è sempre stata una sfida ricca di storie e protagonisti. E nel prossimo turno, con un nuovo capitolo da scrivere, la storia potrebbe arricchirsi di nuovi nomi.