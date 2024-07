Spagna, Mikel Oyarzabal è sempre più lo specialista delle finali...

L'attaccante della Real Sociedad, autore del 2-1 con l'Inghilterra, è ormai abituato a segnare nelle finali. Lo aveva già fatto in Copa del Rey nel derby con l'Athletic Bilbao, in Nations League, ai Giochi Olimpici e ora agli Europei...

La Spagna è quattro volte campione d'Europa. I gol di Nico Williams e Mikel Oyarzabal hanno regalato alla "Roja" il quarto titolo continentale della sua storia, in una finale in cui ha battuto l'Inghilterra nell'ultimo tratto della partita.

L'artefice è stato l'attaccante della Real Sociedad, un giocatore abituato ad apparire nei momenti più importanti. Infatti, quello agli Europei non è il primo gol in una finale.

L'idillio di Oyarzabal con gli ultimi atti è iniziato all'Europeo Under 21 del 2019, proprio l'unico in cui non ha segnato. Quel giorno, con Luis De la Fuente come allenatore, ha fornito l'assist a un altro compagno di squadra campione d'Europa, Fabián. In quella finale c'erano anche Dani Olmo, Mikel Merino e Unai Simón.