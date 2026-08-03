Il calciomercato estivo potrebbe coinvolgere anche l'Italia. Proprio la nazionale di Roberto Mancini. Tornato sulla panchina degli azzurri a 3 anni dalle dimissioni, il tecnico marchigiano potrebbe sorprendere nuovamente i tifosi con un nuovo "colpo alla Retegui". Se tre anni fa l'ex attaccante ha portato alla corte della Nazionale l'attuale giocatore dell'Al-Qadisya, all'epoca completamente sconosciuto, la storia potrebbe presto ripetersi. Secondo Sportmediaset, Mancini starebbe pensando all'oriundo Agustin Modica. Andiamo a conoscere la scommessa del Mancio.

Italia, chi è Agustin Modica: l'argentino che sogna l'azzurro

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Nuovo colpo alla Retegui per l'Italia ? Nelle ultime ore le voci si sono fatte più intense e, dunque, sembra che qualcosa si stia muovendo all'interno della. Protagonista di questo ennesimo colpo di scena potrebbe essere proprio il "redivivo" Roberto. L'exè tornato sulla panchina dell'Italia dopo 3 anni e secondo rumors avrebbe individuato un nuovo elemento da aggiungere alla sua squadra. Gioca in Argentina ma può vestire la maglia azzurra: si tratta di AgustinNato a Pietra Ligure, comune della provincia di Savona, il 12 gennaio del 2003, mentre papà indossava la maglia dell'Albenga. Modica possiede la doppia cittadinanza, italiana e argentina. Nel 2005 la famiglia è tornata in Argentina dove presto il futuro attaccante comincia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili di diversi club, tra cui il. Alla fine, però, decide di vestire la maglia delcon cui firma il suo primo contratto professionistico nel 2023.

Nello stesso anno fa il suo debutto con la prima squadra nella sfida contro il Colòn mentre l'anno dopo realizza la sua prima rete in carriera in Coppa Libertadores contro il Caracas. La sua notorietà, però, va collegata ad uno spiacevole episodio verificatori nel 2022 durante un torneo giovanile. Nella partita contro il Newell's Old Boys, Modica sputò in faccia al portiere avversario provocando una accesa rissa. Per tale gesto venne espulso ma il fatto clamoroso fu che a seguito di quell'episodio la Asociacion Rosarina de Futbol decise di interrompere il torneo a una giornata dalla fine lasciandolo senza campione.

L'infortunio e la rinascita al Gimnasia

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Nell'agosto del 2024, in una gara di campionato contro, Modica si infortuna gravemente. Il responso è terribile, come comunicato successivamente dal Rosario Central:. Inevitabile l'operazione. Modica, di fatto, perde tutta la seconda parte del 2024 e quasi tutto l'anno successivo. Torna in campo nel giugno del 2025, ma tra luglio e ottobre deve convivere con infortuni muscolari che gli impediscono nuovamente di scendere in campo.Nel gennaio 2026 si trasferisce aldove riesce a trovare spazio e soprattutto continuità. Ad oggi il suo score parla di, numeri che al momento lo rendono il capocannoniere del campionato argentino. Un talento che Roberto Mancini sembra più che intenzionato a lanciare nella Nazionale e la sola idea di vestire la maglia azzurra non può che essere uno stimolo per il classe 2003.

Lui stesso, intervistato nella serata di sabato dai giornalisti di ESPN Argentina dopo essere andato a segno due volte contro l'Union di Santa Fe nella terza giornata di campionato, non ha nascosto il proprio desiderio: "Se sogno la convocazione da parte dell'Italia? Sì, senza dubbio, ovviamente è il sogno di qualsiasi giocatore poter giocare in Nazionale. Ma io sono molto concentrato qui, molto grato ai miei compagni. Sono felice".