Nato in Liguria 23 anni fa, l'attaccante gioca attualmente nel Gimnasia di Mendoza ed è attualmente capocannoniere del campionato argentino
Mancini saluta la coppa...sui social è delirio laziale...
Il calciomercato estivo potrebbe coinvolgere anche l'Italia. Proprio la nazionale di Roberto Mancini. Tornato sulla panchina degli azzurri a 3 anni dalle dimissioni, il tecnico marchigiano potrebbe sorprendere nuovamente i tifosi con un nuovo "colpo alla Retegui". Se tre anni fa l'ex attaccante ha portato alla corte della Nazionale l'attuale giocatore dell'Al-Qadisya, all'epoca completamente sconosciuto, la storia potrebbe presto ripetersi. Secondo Sportmediaset, Mancini starebbe pensando all'oriundo Agustin Modica. Andiamo a conoscere la scommessa del Mancio.
Italia, chi è Agustin Modica: l'argentino che sogna l'azzurroNuovo colpo alla Retegui per l'Italia? Nelle ultime ore le voci si sono fatte più intense e, dunque, sembra che qualcosa si stia muovendo all'interno della FIGC. Protagonista di questo ennesimo colpo di scena potrebbe essere proprio il "redivivo" Roberto Mancini. L'ex Sampdoria e Lazio è tornato sulla panchina dell'Italia dopo 3 anni e secondo rumors avrebbe individuato un nuovo elemento da aggiungere alla sua squadra. Gioca in Argentina ma può vestire la maglia azzurra: si tratta di Agustin Modica.
Caricamento post Instagram...
Nello stesso anno fa il suo debutto con la prima squadra nella sfida contro il Colòn mentre l'anno dopo realizza la sua prima rete in carriera in Coppa Libertadores contro il Caracas. La sua notorietà, però, va collegata ad uno spiacevole episodio verificatori nel 2022 durante un torneo giovanile. Nella partita contro il Newell's Old Boys, Modica sputò in faccia al portiere avversario provocando una accesa rissa. Per tale gesto venne espulso ma il fatto clamoroso fu che a seguito di quell'episodio la Asociacion Rosarina de Futbol decise di interrompere il torneo a una giornata dalla fine lasciandolo senza campione.
L'infortunio e la rinascita al GimnasiaNell'agosto del 2024, in una gara di campionato contro l'Independiente, Modica si infortuna gravemente sbattendo contro un cartellone pubblicitario. Il responso è terribile, come comunicato successivamente dal Rosario Central: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro. Inevitabile l'operazione. Modica, di fatto, perde tutta la seconda parte del 2024 e quasi tutto l'anno successivo. Torna in campo nel giugno del 2025, ma tra luglio e ottobre deve convivere con infortuni muscolari che gli impediscono nuovamente di scendere in campo.
Caricamento post Instagram...
Lui stesso, intervistato nella serata di sabato dai giornalisti di ESPN Argentina dopo essere andato a segno due volte contro l'Union di Santa Fe nella terza giornata di campionato, non ha nascosto il proprio desiderio: "Se sogno la convocazione da parte dell'Italia? Sì, senza dubbio, ovviamente è il sogno di qualsiasi giocatore poter giocare in Nazionale. Ma io sono molto concentrato qui, molto grato ai miei compagni. Sono felice".
© RIPRODUZIONE RISERVATA