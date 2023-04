22 arresti e rischio porte chiuse: il fungo del Klassieker Feyenoord-Ajax costa caro…

Il ministro della Giustizia e della Sicurezza olandese dopo gli incidenti di Feyenoord.Ajax: "Vogliamo sapere esattamente cosa è successo, ci saranno delle conseguenze. Stiamo valutando di far giocare le partite in casa del Feyenoord a porte...

Redazione DDD

Ventidue persone sono state arrestate per aver lanciato oggetti e fatto esplodere fuochi d'artificio dopo la vittoria per 2-1 dell'Ajax Amsterdam nella semifinale di Coppa d'Olanda in casa del Feyenoord mercoledì, secondo quanto riferito dall'emittente nazionale NOS.

Limitazioni e restrizioni

Davy Klaassen dell'Ajax ha subito un trauma cranico: è stato colpito da un oggetto lanciato dagli spalti, causando un lungo ritardo mentre i giocatori di entrambe le squadre sono usciti dal campo. La partita era già iniziata con cinque minuti di ritardo a causa del fumo dei fuochi d'artificio accesi dai tifosi del Feyenoord.

Il Feyenoord ha dichiarato di aver deciso di chiudere parzialmente una sezione del Feyenoord Stadium per la partita casalinga contro la Roma nei quarti di finale di Europa League del 13 aprile. In precedenza era stato deciso che non ci sarebbero stati tifosi in trasferta in entrambe le gare dei quarti di finale, dopo una decisione della UEFA in seguito al divieto imposto dalle autorità italiane ai tifosi olandesi.

La federazione calcistica olandese (KNVB) ha dichiarato che giovedì introdurrà misure più severe . L'arbitro interromperà automaticamente una partita se vengono lanciati oggetti in campo dagli spalti o se un tifoso invade il campo. Se un oggetto colpisce un giocatore o l'arbitro, la partita verrà interrotta. "Con questi passaggi, si spera che i potenziali autori non si sogneranno più di attaccare i principali giocatori in campo. Abbiamo chiuso con questo", ha detto il direttore del calcio professionistico della KNVB Marianne van Leeuwen. "Il campo è sacro. I giocatori e tutti gli altri addetti in campo devono poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza in ogni momento".