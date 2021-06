Poker nel derby di Los Angeles, Diego Rossi: il nuovo Suarez scatena il duello fra Spurs ed Everton

Tottenham ed Everton sono impegnate in una battaglia per ingaggiare l'attaccante del Los Angeles FC Diego Rossi quest'estate, secondo talkSPORT.

Il 23enne uruguaiano Diego Rossi è stato soprannominato "il nuovo Luis Suárez" e ha vinto la Scarpa d'Oro nel torneo MLS Is Back 2020 con sette gol. Al punto che la Major League Soccer ha fornito a Rossi un potenziale trampolino di lancio per la Premier League. Sebbene non abbia ancora ricevuto il pieno riconoscimento internazionale con l'Uruguay, avendo rappresentato finora il suo Paese nelle nazionali giovanili dalla Under 15 alla Under 21, è facile pronosticare una sua convocazione a breve nella Celeste uruguaiana.

Più di recente, l'Armenia, luogo di nascita di sua madre, ha fallito nei suoi tentativi di convincere Rossi a cambiare Nazionale, lui che è anche fra l'altro di origini italiane da parte di suo padre. Rossi, valutato circa 10 milioni di sterline (sulle sue tracce ci sono Tottenham ed Everton secondo i rumors di mercato di talkSPORT), ha avuto enorme successo negli Stati Uniti da quando è arrivato nel 2017 dal Peñarol. Il giovane attaccante ha trascorso quattro stagioni in MLS dopo essersi unito a Los Angeles FC prima della sua prima stagione come nuova franchigia, e ha segnato il primo gol da professionista nella storia del club nel suo debutto in MLS contro i Seattle Sounders. Nel luglio 2020, Rossi ha anche segnato quattro gol in un derby casalingo vinto 6-2 contro LA Galaxy, soprannominato El Trafico, nel torneo MLS is Back. Rossi ha uno score di 56 gol e 21 assist in 107 partite con il club californiano.