A Melbourne follia australiana: calci, pugni e sputi nella rissa contro i tifosi francesi

Gli australiani non l’hanno presa bene…

Redazione DDD

di Sergio Pace -

Sonoro ko per l’Australia contro la Francia al debutto al Mondiale in Qatar. I Socceroos, passati in vantaggio con Goodwin, hanno subito la reazione veemente di Mbappé e compagni.

Intimidazioni aussie...

Les Bleus di Deschamps hanno conquistato la vittoria battendo 4-1 l’Australia di Arnold con le reti di Rabiot, Mbappé e la doppietta di Giroud (agganciato Thierry Henry in vetta alla classifica dei marcatori francesi all time a 51 reti). A Melbourne i tifosi australiani si sono dati appuntamento in Federation Square per assistere alla partita.

Delusi e infastiditi per la sconfitta, i tifosi dei Socceroos hanno provocato un gruppetto di tifosi francesi e scatenato una rissa piena di violenza. I fan australiani, come testimoniano alcuni filmati, hanno strappato una bandiera francese ad un tifoso transalpino. Non sono mancati pugni e persino sputi contro i sostenitori francesi che, colpiti anche da lattine e bottiglie, sono stati costretti a mettersi al riparo. Gli addetti alla sicurezza sono intervenuti per sedare la rissa. Non sono stati effettuati arresti, come dichiarato da un portavoce della polizia di Victoria.