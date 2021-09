“Adani per distruggere la Rai”, Paola Ferrari difende il “suo” 90esimo Minuto…

Rai arriva Adani, accolto senza grandi entusiasmi....

Non è il primo volto ex Sky che Paola Ferrari prende di mira. Dopo Diletta Leotta, tocca a Lele Adani, che entra nella squadra di 90° minuto, in onda su Rai2 ogni domenica, alle 18.25, con la conduzione di Marco Lollobrigida. La notizia non è ancora ufficiale, ma già arriva via social il commento di Paola Ferrari, che ha condotto il programma fino allo scorso campionato.