Al bar per vedere il derby di Champions, lite per futili motivi: colpi di pistola alle gambe di un uomo

Le immediate indagini espletate dal personale della squadra mobile della Questura di Foggia, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto in ordine ai reati contestati.

Il 43enne, privo di ogni titolo per detenere armi legittimamente, come conferma Immediato.net. “Va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’autorità giudiziaria – spiega la Questura in una nota – e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva”.