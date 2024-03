Al derby di Teheran, la prima volta: una donna nella squadra arbitrale di calcio maschile

Svolta in Iran: per la prima volta una donna svolgerà il ruolo di assistente arbitro video (VAR) in una partita di calcio maschile nel paese. La decisione di includere Mahsa Ghorbani nella squadra arbitrale di calcio maschile per il derby di Teheran tra Esteghlal, capolista con 42 punti, e Persepolis, seconda in classifica a quota 39, rappresenta un passo significativo verso l’uguaglianza di genere e i diritti delle donne.