Ange Postecoglou: “Guardavo il derby di Glasgow con il barbecue in Australia, adesso alleno il Celtic…”

Guardava l'Old Firm con gli amici in Australia, adesso ne è il protagonista l'allenatore degli Hoops...

Nonostante non sia un "ragazzo da pub", dove è probabile che più della metà di Glasgow guarderà l'appuntamento di domenica all'ora di pranzo, Ange racconta di essersi spesso organizzato con i suoi amici per guardare il derby di Glasgow con una bella serie di gamberi, in quello che descrive come uno dei i più grandi eventi del pianeta. Ma questo fine settimana sarà molto diverso, con il tecnico australiano che si schiera in panchina contro Steven Gerrard per la prima volta nella sua lunga carriera. E, con la partita che si svolge a soli due giorni dal suo compleanno, spera che la sua squadra possa premiarlo con un regalo in ritardo dei tre punti a Ibrox. Parlando con il Glasgow Times, Postecoglou si è detto entusiasta delle sue possibilità sul campo dei Rangers dopo la qualificazione europea di giovedì contro l'AZ Alkmaar: "Non ero un tipo da pub, preferivo guardare con le comodità di casa con qualche amico e un paio di birre. Ho un gruppo di amici e ogni volta che c'era un grande appuntamento, andavamo a casa di qualcuno, prendevamo un barbecue e guardavamo la partita". Ma adesso? "Sarà magico. Non vedo l'ora. Non sono cose che sogni perché quando vivi a Melbourne e sei a un milione di miglia di distanza, come puoi sognare di far parte di un appuntamento come questo? Essere coinvolti, sarà speciale. Speriamo di renderlo un giorno memorabile. Sapevamo che questa era una grande settimana per noi e superare giovedì sera era la nostra prima priorità. Adesso è domenica. Il derby di Glasgow viene visto da un pubblico di massa in tutto il mondo, è imperativo che il Celtic continui a mettere alla prova la sua buona forma. È un derby enorme e un appuntamento che ha un significato globale. Posso dirti che Down Under in Australia, è uno degli appuntamenti a cui tutti guardano ogni anno da tutto il mondo. Il Glasgow Derby non me lo sono mai perso. Farne parte è qualcosa di speciale".