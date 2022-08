Argentina, derby in autostrada con sassi e pugni tra tifosi River Plate e Racing: un uomo privo di sensi

Colpito a sassate un autobus dei tifosi dei Millonarios diretto verso il Monumental per la partita contro il Sarmiento

Le ore prima di River Plate-Sarmiento, match valevole per l’undicesimo turno del campionato argentino e conclusosi con la vittoria in trasferta per 2-1 del Verde de Junín, sono state caratterizzate da duri scontri sull’autostrada Buenos Aires-La Plata al casello Dock Sud tra tifosi dei Millonarios e quelli del Racing.