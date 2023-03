Arsenal, il derby delle beffe: al compleanno di Arteta, festa per l’addio di Conte al Tottenham…

Domenica 27 marzo, il Tottenham ha annunciato di essersi separato da Antonio Conte. L'annuncio lo stesso giorno del 41esimo compleanno dell'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta. I fan dei Gunners hanno subito espresso la loro gioia...

Redazione DDD

La scorsa stagione, il Tottenham di Conte ha superato l'Arsenal in Premier League, assicurandosi la Champions League. Tuttavia, questa stagione la storia è tutta diversa, con il Tottenham che lotta per assicurarsi un piazzamento tra i primi quattro mentre l'Arsenal si trova comodamente in cima alla classifica con otto punti di vantaggio.

Le polemiche fra Conte e Arteta

Conte aveva criticato Arteta dopo la vittoria per 3-0 del Tottenham contro l'Arsenal nel derby del nord di Londra la scorsa stagione. Conte ha detto che Arteta si lamenta molto e deve invece concentrarsi sulla sua squadra. I tifosi dell'Arsenal credono che sia una giustizia poetica il fatto che Conte sia stato esonerato il giorno del compleanno di Arteta, con molti che si sono rivolti ai social media per esprimere la loro gioia. Un fan ha scherzato sul fatto che "il licenziamento di Conte nel giorno del compleanno di Arteta è pura arte", mentre un altro ha detto che "la poesia è bella" dopo che il vincitore seriale Conte è stato licenziato nel giorno del compleanno del debuttante Arteta.

Il presidente del Tottenham Daniel Levy ha preso la decisione di esonerare Conte dopo che il tecnico ha messo sotto accusa i giocatori e la proprietà del club dopo un pareggio per 3-3 in trasferta a Southampton. Cristian Stellini assumerà il ruolo di capo allenatore fino all'estate, con Ryan Mason come suo assistente. Il Tottenham ha già stilato una rosa di dieci uomini per sostituire Conte, con Julian Nagelsmann tra i candidati.

In conclusione, i tifosi dell'Arsenal apprezzano il fatto che Conte sia stato esonerato il giorno del compleanno di Arteta, e credono che sia una sorta di risarcimento morale per le critiche dell'italiano ad Arteta la scorsa stagione. Il Tottenham ora cercherà un nuovo allenatore e i tifosi dell'Arsenal sperano che i loro rivali continuino ad avere difficoltà in Premier League.