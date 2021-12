Aston Villa, Hause fa schiantare la sua Lamborghini da 200.000 euro su un asilo nido

Kortney Hause, difensore dell'Aston Villa, è uscito di pista e ha sfondato la recinzione metallica della scuola, anche se per fortuna tutti i giovani studenti minorenni erano in classe all'interno del plesso scolastico

Il calciatore dell'Aston Villa Kortney Hause ha fatto schiantare la sua nuova Lamborghini Urus da 200.000 euro contro la recinzione di un asilo nido, a pochi metri dalla porta d'ingresso. Gli eventi si sono verificati mercoledì scorso ore prima che la sua squadra giocasse una partita di Premier League contro il Manchester City Il difensore, che ha giocato quattro partite di campionato in questa stagione, ha dovuto assistere alla sconfitta della sua squadra dalla panchina del Villa Park. "È stata una fortuna incredibile che non abbia ucciso nessuno. Tutti tremano per quello che potrebbe essere successo. Quando ho visto i resti, ho pensato che dovessero esserci dei corpi", ha confessato uno dei genitori che hanno assistito all'incidente che ha avuto luogo dopo alle scuole Pioneer and Wisdom di Birmingham, dedicate alla fede islamica e che accolgono bambini di età compresa tra 1 e 5 anni. La recinzione è stata distrutta, per fortuna solo danni materiali, soprattutto al veicolo, che avrà bisogno di un buon investimento per riparare l'avantreno.