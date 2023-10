Atene, il derby del petardo: Olympiacos a caccia del colpevole “Fuori a vita dal nostro stadio”

L'Olympiacos sta utilizzando mezzi tecnici e testimonianze dei tifosi per trovare l'uomo che ha fatto esplodere il petardo nel derby con il Panathinaikos. Lo sottolinea nel suo aggiornamento, mettendo in evidenza l'infortunio di Juankar (terzino del Panathinaikos) e sottolineando che non tollererà un simile comportamento da parte dei suoi fan, mentre ha chiarito che a questa persona (se ovviamente trovata) sarà vietato a vita l'ingresso "Georgios Karaiskakis ".