L’Athletic Bilbao e la disfida basca: “Il nostro è un derby mondiale”

Gli occhi del mondo sul derby della nazione basca

Da San Francisco a Tokyo, l'Athletic Bilbao ha pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale un post in cui elenca, in tutte le principali città del mondo, l'orario d'inizio del derby basco di oggi contro la Real Sociedad. Schedulato alle 21.00 in Spagna, si gioca alle 12.00 sempre di oggi sul Pacifico e alle 4.00 del mattino del 21 febbraio a Pechino.

Athletic-Real Sociedad around the world, in tutto il mondo, il concept del club basco. A proposito c'è un club di tifosi della squadra biancorossa che si sta organizzando attivamente per seguire il derby, in rigorosa maglia Athletic, anche a Londra...