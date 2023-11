Atlético Mineiro, Hulk espulso nel derby: si arrabbia e dice “Ancora un mese e me ne vado”

L'attaccante è stato espulso per essersi lamentato nel derby finito 1-1 contro l'América Mineiro ultima in classifica. L'Atletico Mineiro di Hulk è quinto nel Brasilerao a 6 punti dal Botafogo che ha però 2 partite in meno.

E' finita 1-1, con un rosso per parte. L'azione che ha generato la principale lamentela di Hulk, ex attaccante di Porto e Zenit San Pietroburgo, è avvenuta nei minuti di recupero. L'arbitro ha fischiato un fallo contro Hulk, sostenendo che l'atleta avesse usato il braccio dietro la schiena dell'avversario. A quel punto, l'attaccante ha calciato via il pallone, ha ricevuto un cartellino giallo, poi ha imprecato contro l'arbitro, ha fatto segno di rubare con le mani ed è stato espulso dall'arbitro Rodrigo José Pereira de Lima.

Hulk afferma di non aver commesso fallo su Ricardo Silva e ha ammesso di aver detto al quarto arbitro che la squadra arbitrale "voleva essere protagonista" in campo, lavorando per una sconfitta contro l'Atlético: "Lui ha commesso fallo e sono stato ammonito. Lavoriamo come dannati, rinunciamo a un sacco di cose, lasciamo la famiglia a casa, per venire qui e fare del nostro meglio, e poi succedono queste cose...". Hulk ha recriminato anche per i minuti di recupero, pochi a suo avviso, concessi dall'arbitro: "Fra un mese me ne vado e stop".