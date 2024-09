Australia, Tony Popovic è il nuovo commissario tecnico della Nazionale

Il 51enne australiano ex difensore subentra a Graham Arnold , dimessosi venerdì dopo una sconfitta casalinga per 1-0 contro il Bahrein e uno 0-0 con l'Indonesia.

Membro della "generazione d'oro" dell'Australia, Popovic ha collezionato 58 presenze in Nazionale da giocatore, durante i periodi in Inghilterra con il Crystal Palace e in Giappone con il Sanfrecce Hiroshima.

"Non vedo l'ora di affrontare la sfida. Sono entusiasta. I Socceroos sono in una buona posizione... Questa stagione non è iniziata nel migliore dei modi, ma so che c'è abbastanza tempo, abbastanza partite".