Bancarelle attorno allo stadio, più di 300 birre vendute al derby sivigliano

Il derby Sevilla-Betis di ieri domenica 21 maggio, terminato 0-0, ha richiesto l'intervento della Polizia Locale sia nello stadio che nei dintorni, dove bancarelle di ogni tipo erano dedicate alla vendita di birre e cibi e bevande in genere. Nell'ambito di questa operazione, sono stati effettuati sequestri in tutto il quartiere di Nervión di quei banchi che non disponevano delle relative licenze per la vendita di bevande alcoliche e la manipolazione di alimenti.