Barcellona, nuovo inizio per Pedri: ha saltato il 36% delle partite, “Ma adesso è pronto”

Per la prima volta dal 20 agosto Pedri torna tra i convocati del Barcellona. Nella stagione 2020/21 Pedri giocò 73 partite stagionali tra club e Nazionale, da lì in poi ha iniziato ad accusare un infortunio dopo l’altro e ha saltato più di 60...

Valentina Alduini

Che Pedri ritorni in campo per la partita che il Barcellona deve giocare contro la Real Sociedad subito dopo la sconfitta nel Clasico è una notizia fantastica per il Barça, ma la notizia davvero buona sarà se Pedri riuscirà adesso ad essere disponibile con continuità "È una questione di sensazioni", ha detto Xavi a proposito degli infortunati, e quelle di Pedri sono finalmente necessarie perché possa tornare a gareggiare e per lasciarsi alle spalle un vero e proprio incubo.

Tutto ha avuto inizio nella sua prima stagione al Camp Nou, 2020/21

Ronald Koeman, il tecnico dell'epoca, aveva ammesso di non conoscerlo ma dopo averlo visto in tre allenamenti ne ha fatto il titolare indiscusso. Ha partecipato a 52 delle 54 partite del Barça, più quattro con la nazionale Under 21, più altre 3 con la Nazionale maggiore nel marzo 2021, più tutte le altre partite nelle coppe europee, le Olimpiadi e prima ancora un'amichevole. È tornato da Tokyo, ha giocato due gare di campionato, poi si è riposato per una settimana prima di tornare e crollare. Niente fu più come prima.

Nel 2022-23 sembrava ricominciare, ma a febbraio, nella strana stagione con il Mondiale in Qatar a dicembre, è crollato di nuovo. Nella preseason della stagione in corso lo si è visto più muscoloso, dopo aver svolto un lavoro specifico per rafforzare il suo corpo, ma non è riuscito a evitare che i problemi muscolari si ripresentassero e ha giocato solo due partite su 14.

Da quando è arrivato al Barcellona, ​​Pedri ha partecipato a 111 delle 174 partite in calendario per il Barcellona. Per ben 63 volte non ha potuto rispondere presente, il 36,2%. Solo quattro di queste assenze sono state dovute a una decisione tecnica. "È importante per il gruppo e per lui a livello mentale. Con lui e con tutti lavoriamo sulla prevenzione perché non ci siano ricadute" dice Xavi. "Per me è un grande calciatore, lo sapete già", aggiunge l'allenatore.

