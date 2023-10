Barcellona, Pedri rinvia ancora il rientro: salta anche il Clasico contro il Real…

RAC1 riporta che Pedri salterebbe anche il Clasico del suo Barcellona contro il Real Madrid questo fine settimana, per problemi fisici. Sarebbe un duro colpo per il centrocampista.

Dopo l'allenamento mattutino di mercoledì, i servizi medici del Barcellona sono giunti alla conclusione che Pedri González non potrà giocare la partita di sabato contro il Real Madrid in campionato. E' ancora sofferente per l'infortunio al retto femorale della coscia destra che lo tiene in bacino di carenaggio dal 20 agosto e che già aveva riportato la scorsa stagione contro il Manchester United in Europa League.