Bari, Sylvester Stallone con la sciarpa dei biancorossi per salutare la folla

Gioia del Colle (Bari): bagno di folla per Sylvester Stallone. Il divo di Hollywood si affaccia al balcone con la sciarpa del Bari.

In quanti hanno sognato insieme a Rocky? Quante persone hanno avuto il coraggio di combattere insieme a Rambo? Molti amano questi film soprattutto per Sylvester Stallone.

L'attore, insieme a suo fratello Franck, erano presenti in Puglia dove gli è stata consegnata la cittadinanza onoraria di Gioia del Colle - città in provincia di Bari. I due sono stati accolti calorosamente dal sindaco Giovanni Mastrangelo e si sono affacciati per salutare i fan presenti da un balcone.