Belgrado, orrore prima del derby: un tifoso brucia la faccia di un ultrà rivale

Belgrado, risse tra tifosi Stella Rossa e Partizan in vari punti della città a ridosso del derby finito 1-1: un tifoso ha bruciato il volto di un altro fan con una torcia, un teppista ha colpito alla testa un poliziotto con una sbarra.

Prima del pareggio fra Partizan e Stella Rossa nel 165esimo derby eterno, i membri del Nucleo di Intervento hanno intercettato un furgone vicino alla Città degli Studenti in cui si trovavano diversi giovani, che avevano le insegne dei tifosi del Partizan, e secondo testimoni oculari dalla scena, li hanno buttati a terra tutti, li hanno legati e poi fermati, come conferma Nova.rs.

Poco dopo, è scoppiata una rissa tra i tifosi del Partizan e della Stella Rossa anche in viale Južni, sempre a Belgrado. Testimoni oculari affermano ancora che la polizia è dovuta intervenire nuovamente per separare le parti in conflitto. Qui la torcia di un tifoso ha bruciato il viso di un altro fan, mentre un teppista ha colpito un poliziotto alla testa con la sbarra di un bilanciere e lo ha buttato a terra.