Bengala in campo al derby con il Perugia: Ternana multata

I costi della festa di fuochi e colori ad un derby sentito come quello umbro...

Non è la prima sanzione di questo tipo, ricorda Calciofere.it, ma in un certo senso, ma per il clima che ha caratterizzato la sfida era quasi inevitabile. Nessun giocatore della Ternana è stato invece squalificato per la gara contro l’Ascoli in programma domenica 26 dicembre alle ore 18 al Liberati. Saranno invece tre gli squalificati nell’Ascoli, fra i quali un ex.