Bengala sul volto del portiere e vetri del pullman in frantumi: è il derby di Rosario

Clasico Rosarino come sempre caliente tra Newell's Old Boys e Rosario Central. Al momento dell'ingresso in campo delle due squadre e della coreografia dei tifosi di casa, il portiere del Rosario Central, Jorge Broun ha chiamato l'intervento dei sanitari per un taglio al volto dopo essere stato colpito da un bengala, come conferma la foto di Giacomo Cobianchi.