Bolivia, volata finale: “Volete il titolo? Pagate come avete già fatto…”, poi smentisce…

Juan Rivero, giocatore del Real Santa Cruz, ha riconosciuto che la voce ascoltata in un controverso audio trapelato sui social network è la sua

Ad una giornata dalla chiusura del campionato di calcio boliviano, sono tre le squadre che si battono testa a testa per il titolo. The Strongest (63 punti), Independiente (62) e Always Ready (61) sono quelle che vantano ancora la possibilità di alzare il trofeo. Ma un audio trapelato sui social mette in ombra il verdetto sul campionato boliviano. Nella registrazione, si sente che il club Always Ready si starebbe adoperando per far tornare in patria i calciatori dominicani del Real Santa Cruz per giocare l'ultima partita contro The Strongest e cercare di batterli in modo che la squadra capolista non ottenga il titolo e, secondo il Portal Página Siete, la federazione calcistica boliviana (FBF) caratterizza questa azione come "corruzione".