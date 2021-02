“Bosniaco balija”, insulto a sfondo etnico a Belgrado nei confronti di Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic soggetto a presunti insulti etnici in tribuna durante la partita contro la Stella Rossa di Belgrado

Zlatan Ibrahimovic è stato oggetto di un presunto insulto etnico ieri sera a Belgrado. Il totem del Milan è rimasto in panchina durante la gara che i rossoneri hanno pareggiato 2-2 con la Stella Rossa Belgrado in trasferta nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Ma mentre era seduto in tribuna, il 39enne ha subito insulti. C'è in rete un filmato che mostra un gruppo di tifosi gridare allo svedese in uno stadio Rajko Mitic in gran parte vuoto e una traduzione approssimativa, la frase incriminata era: "Tu pus **, puzzolente balija, ti fotto in bocca".