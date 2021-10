Botte da derby e da orbi: 3 ricoverati dopo una rissa tra ultras di Nantes e Bordeaux

I sostenitori del Bordeaux e del Nantes non si sono affrontati nel recente derby Atlantique, ma si sono dati appuntamento e si sono incontrati a Lorient, in una rissa conclusasi con tre ricoveri.

Gli ultras in Francia stanno diventando un serio problema. Questa domenica c'è stato un nuovo brutto capitolo, questa volta a Lorient. Una trentina di sostenitori del Nantes e una cinquantina di Girondins de Bordeaux hanno inscenato una rissa nella città francese. Il bilancio dei feriti, ha affermato AFP, è di tre persone che hanno dovuto essere ricoverate in ospedale. Sono stati gli ultras di Nantes a cercare quelli del Bordeaux, seduti in un bar prima della partita contro il Lorient.