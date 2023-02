Brasile, svolta storica: penalizzazioni alle squadre per comportamenti razzisti

Un calcio al razzismo con punizioni esemplari, per molti anni questo è stato il motto dell'intero settore ma ad oggi nessuna vera sanzione è stata mai data alle società di calcio. Il Brasile è il primo Paese ad aver rivoluzionato tutto ciò. La svolta è di quelle epocali, come riporta il sito CBF.com le società di calcio verranno penalizzate di 1 punto ogni qualvolta propri tesserati o tifosi si macchieranno di comportamenti razzisti. Nella lotta della CBF contro il razzismo e la discriminazione negli stadi del paese, la misura rivoluzionaria entrerà in vigore per la Copa do Brasil, che prenderà il via il 22 febbraio.