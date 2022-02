Brasile, tifoso allo stadio con il tatuaggio del Mein Kampf: cacciato!

Un tifoso con il tatuaggio del titolo del libro di Adolf Hitler è stato attaccato da altri tifosi e allontanato dallo stadio durante la partita tra Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo, per il Campionato Gaucho.

Un tifoso del Brasil de Pelotas è stato espulso dallo stadio Bento Freitas per aver mostrato un tatuaggio con il titolo dell'autobiografia di Adolf Hitler, "Mein Kampf", un libro che ha ispirato il movimento nazista in Germania. Altri tifosi in Brasile si sono ribellati all'uomo e lo hanno cacciato dagli spalti durante la partita del Brasile contro il Novo Hamburgo, per il Campeonato Gaúcho. Il tatuaggio con il titolo del libro di Hitler è stato visto sulla schiena dell'uomo, che non è stato ancora identificato. Portava anche sul braccio il simbolo di una croce, simile alla Croce di Ferro, altro simbolo utilizzato dall'esercito nazista nella prima metà del secolo scorso. In una dichiarazione, il club calcistico di casa ha confermato l'incidente e ha elogiato l'iniziativa dei tifosi di espellere l'uomo tatuato. Uno dei fan che si trovavano sulla scena al momento della rivolta ha affermato che le immagini dei tatuaggi hanno iniziato a circolare su WhatsApp durante l'intervallo del match. La folla locale si è indignata e ha iniziato a cercare l'uomo. Avvicinatosi, l'uomo ha cercato di giustificarsi, dicendo che le parole erano "solo il nome di un libro". Gli altri tifosi hanno chiamato la squadra di sicurezza dello stadio che ha portato fuori l'uomo tatuato.