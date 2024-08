Bari, derby Altare – Barba per la difesa: la situazione

Il Bari continua la sua ricerca per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Giuseppe Magalini ha rivolto l'attenzione verso due promettenti difensori della Serie A: Giorgio Altare del Venezia e Federico Barba del Como .

Mercato, chi il prossimo difensore del Bari

Giorgio Altare, classe 1998, è arrivato al Venezia la scorsa estate in prestito dal Cagliari. La promozione in Serie A del club lagunare ha fatto scattare l'obbligo di riscatto per il difensore centrale, che si è dimostrato un pilastro nella retroguardia della squadra. Con la sua solidità difensiva e capacità di leadership, il giovane ha catturato l'attenzione del Bari, che lo vede come un rinforzo ideale per la propria difesa. Dall'altra parte, Federico Barba, classe 1993, ha disputato una stagione eccellente con il Como, totalizzando 33 presenze e segnando 3 gol. La sua esperienza e versatilità lo rendono un elemento interessante per i pugliesi che riflettono sul da farsi.