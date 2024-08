La Juventus si trova in una situazione di emergenza per quanto riguarda il reparto difensivo. Dopo che la trattativa per portare Jean-Clair Todibo a Torino sembra essere sfumata, con il difensore del Nizza orientato verso un'avventura in Premier League, il club bianconero è costretto a rivedere i propri piani. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non perde tempo ed ha subito iniziato a sondare il mercato alla ricerca di alternative valide per rinforzare la retroguardia di Thiago Motta. Tra i nomi che stanno emergendo con forza ci sono quelli di Jakub Kiwior, attualmente in forza all'Arsenal, e Clément Lenglet, difensore del Barcellona.