Camerun non sei pronto: la Uefa africana preoccupata per gli stadi della Coppa

Il Camerun è pronto per la Coppa d'Africa?

A cinque mesi dall'inizio della competizione, il governo sta lavorando per dimostrare che il Paese dei Leoni Indomabili sarà pronto per la competizione che si svolgerà nel gennaio 2022, tre anni dopo la data inizialmente prevista. Ma i lavori negli stadi sono in ritardo e la situazione della sicurezza peggiora, con gli attacchi dei jihadisti di Boko Haram nel nord del Paese e un conflitto in corso tra esercito e separatisti nelle due regioni anglofone del Paese.