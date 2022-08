Campinas, tutti in coda per il biglietti del derby Ponte Preta-Guarani: allerta ordine pubblico…

Il derby fa sempre storia a sé, ma il Ponte Preta è in cerca di riscatto dopo la sconfitta per 2-1 contro il Brusque, a Santa Catarina. La squadra Macaca non vuole finire in zona retrocessione, dove si trova appunto il Guarani.

Redazione DDD

La rivalità fra Ponte Preta e Guarani, entrambe squadre della città brasiliana di Campinas, è la più antica dello stato di San Paolo. E' il derby campineiro, il Classico Majestoso di Campinas. Nella prima giornata di vendita dei biglietti per il derby numero 204, è già record di spettatori allo Stadio Moisés Lucarelli nel 2022. Il derby è in programma sabato 20 agosto alle 11, solo con i tifosi bianconeri del Ponte Preta in tribuna.

Entrambe le rivali nella zona bassa della classifica

Nella Serie B brasiliana, dopo 24 giornate, il Ponte Preta ha 29 punti e il Guarani quartultimo ne ha 23. La capienza massima dovrebbe essere di circa 16mila, ma dipende da un incontro con le forze dell'ordine, previsto per mercoledì, per definire l'apertura del settore ospiti a favore dei tifosi Pontepretanos, a patto di lasciare un'area di sicurezza per la delegazione del Guarani.

Con l'approvazione della Federcalcio di San Paolo, il club ha ulteriormente ridotto i prezzi dei biglietti. Non essendo stato ancora denunciato per la rissa tra i tifosi all'interno dello stadio nella sfida contro il Vasco da Gama, quando la partita è rimasta paralizzata per circa nove minuti, il Ponte Preta non sarà giudicato prima del derby 204.