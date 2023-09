Cardiff, il Wales South derby torna in notturna: la Polizia inasprisce i controlli…

Il primo derby stagionale del Galles del Sud è ormai alle porte. Questa sera sabato 16 settembre il Cardiff City accoglierà nella capitale gli acerrimi rivali dello Swansea City in una partita dalle mille emozioni.

Redazione DDD Direttore responsabile

Questa partita rimane una delle rivalità più combattute del calcio britannico. Purtroppo, i livelli di passione sono diventati anche spesso di ordine pubblico. Dopo le prime 5 giornate di Championship, la Seconda divisione inglese, le due squadre sono a fondo classifica, con lo Swansea con 2 punti e il Cardiff a quota 4. Ma il derby del Galles del Sud, per rivalità e tensioni, travalica le posizioni in classifica.

Stavolta non si gioca di pomeriggio...

Negli anni precedenti, l'incontro è stato spostato a un orario di inizio anticipato a beneficio delle telecamere e della polizia del Galles del Sud, che comprensibilmente vede questo incontro come ad alto rischio in termini di disordini. Ma il derby di apertura di questa stagione sarà molto diverso da quelli visti negli ultimi 10-15 anni, con le due rivali pronte a scontrarsi all'orario non convenzionale delle 19.45 (le 20.45 italiane).

Ciò è in gran parte dovuto al fatto che la partita è stata scelta per la copertura di Sky Sports e, con Newcastle-Brentford programmata per le 17:30, è stata presa la decisione di spostare questa partita in uno slot successivo. È stata una sorpresa per molti, dato che non molto tempo fa, il solo pensiero di un calcio d'inizio serale avrebbe precedentemente fatto sussultare collettivamente la polizia del Galles del Sud, ma dopo aver tenuto consultazioni con entrambi i club è arrivato il via libera anche da parte delle forze dell'ordine.

L'ultima volta che si è tenuto un derby in orario notturno, uno scontro della Carling Cup all'allora Liberty Stadium nel settembre 2008, la partita è stata segnata da disordini tra il pubblico, con i tifosi che lanciavano razzi dalle tribune contro agenti e steward mentre tentavano di tenere separati i due gruppi di sostenitori. Otto gli arresti. Lo Swansea vinse quella partita 1-0. Tuttavia, anche se si sono verificati alcuni incidenti isolati degni di nota, i disordini sono stati, nel complesso, un evento raro negli ultimi anni, in gran parte a causa delle restrizioni imposte ai tifosi in trasferta.

Pertanto, c’è stato un aumento del livello di fiducia da parte delle autorità nel controllo dei tifosi in entrambe le partite. Detto questo, le misure per i tifosi degli Swans che si recano al Cardiff City Stadium sembrano essere state inasprite questa volta, suscitando il risentimento di molti tifosi ospiti, che ritengono che il livello di allerta della polizia per questo incontro superi di gran lunga il rischio potenziale di disordini. Le ultime misure, che includono controlli d'identità più rigorosi per i fan che ritirano i biglietti, potrebbero in parte spiegare perché il settore ospiti non è ancora tutto esaurito nell'immediata vigilia della sfida.

Fonti di Cardiff hanno ammesso che le misure relative a questa partita hanno potenzialmente influito sulla partecipazione dei tifosi. In precedenza si prevedeva che circa 30.000 fan avrebbero assistito a questa partita, ma attualmente quel numero sembra essere più vicino a 27.000. C'è sicuramente la sensazione che le autorità locali siano fiduciose di garantire che questa partita si svolga senza incidenti gravi, in una notte in cui i pub e i bar di Cardiff probabilmente saranno già pieni zeppi per lo scontro della Coppa del mondo di rugby tra Galles e Portogallo . nel giorno. In una dichiarazione che spiega la decisione, un portavoce della polizia del Galles del Sud ha detto a WalesOnline: "Negli ultimi anni, i tifosi di entrambi i club si sono ben abituati alle misure messe in atto per garantire la sicurezza di tutti, regole che hanno incluso una scorta completa della polizia per le trasferte dei tifosi ospiti".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.