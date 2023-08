Catanzaro non dimentica: conferita cittadinanza onoraria a Massimo Palanca

Il riconoscimento, attribuitogli dal Comune, gli sarà consegnato in occasione di una riunione del Consiglio convocata per il 22 agosto.

Il sindaco, Nicola Fiorita, aveva anticipato la decisione ai capigruppo consiliari nello scorso mese di giugno. "É l'epilogo più bello - si legge in una nota del Comune - per una bella storia iniziata ormai mezzo secolo fa. Il legame indissolubile tra Palanca e la Città di Catanzaro non poteva che essere definitivamente sancito dal conferimento della cittadinanza onoraria al grande campione che non solo contribuì a portare la squadra nell'olimpo del calcio nazionale ma ne divenne una delle icone, con il suo gioco funambolico e soprattutto con quel piedino sinistro, capace di irripetibili goal dalla bandierina sui campi di tutta Italia".