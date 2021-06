Champions africana, lacrimogeni allo stadio: semifinale iniziata un’ora dopo…

Scontri fra tifosi nell'anteprima della semifinale dei Campioni d'Africa tra gli egiziani dell'Al-Ahly e i tunisini dell'Esperance. La polizia ha represso i tifosi con i lacrimogeni: 5.000 persone autorizzate in Tunisia ad entrare allo stadio.

Inizialmente previsto per le 16:00 ora locale (ovvero le 18:00 in Italia), il calcio d'inizio della semifinale di andata della Champions League tra Esperance Tunisi e Al Ahly è stato finalmente dato con un'ora di ritardo ieri a Radès, in Tunisia, con vittoria finale degli egiziani dell'Al Ahly 1-0 in trasferta. Mentre 5.000 tifosi erano stati ammessi in tribuna, il pre-partita è stato infatti caratterizzato da scontri in tribuna tra i tifosi dell'Esperance e la polizia. Questi ultimi sono stati costretti a usare gas lacrimogeni, che hanno interrotto il riscaldamento dei giocatori, in particolare quelli dell'Al Ahly, che sono stati raggiunti dal gas e costretti a rientrare negli spogliatoi.